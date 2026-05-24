Uppgifter: United i förarsätet – så mycket kostar Leão

Rafael Leão ser ut att lämna Milan efter sju år.

Då är Manchester United närmast att knyta till sig yttern.

Det redogör uppgifter från Gazetta Dello Sport för.

Det var under sommaren 2019 som Rafael Leão lämnade franska Lille för spel i den italienska storklubben AC Milan.

Sedan dess har den i dag 26-årige yttern spelat 290 matcher i vilka han har gjort 80 mål och 65 assist.

Till sommaren kommer dock portugisen att lämna Milano-klubben, om man får tidigare rapporter från Italien. Dessa gjorde även gällande att Manchester United var intresserade av att värva yttern.

Nu befinner sig också ”The Red Devils” i förarsätet för en Leao-värvning. Det skriver La Gazetta Dello Sport som även utger sig veta prislappen på spelaren. 43 miljoner pund, eller 541 miljoner kronor.

Rafael Leãos kontrakt med Milan sträcker sig fram till sommaren 2028.