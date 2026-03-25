Reidys första tävlingsmål: ”Sjukt viktigt”

PRAG. Sofia Reidy har gjort sitt första tävlingsmål i Bajen.

Landslagsbacken säger att det inte var självklart.

– Sjukt kul, vi har haft några liknande situationer innan men valt kanske att passa, säger Reidy till FotbollDirekt.

Högerbacken Sofia Reidy har fått mycket förtroende i år. Nu fick hon slå till med sitt första tävlingsmål i Hammarby.

– Sjukt kul, vi har haft några liknande situationer innan men valt kanske att passa. Så det var skönt att äntligen få sätta dit första tävlingsmålet.

Vad säger du om målet?

– Lite oklar match känns det som. Det känns som att vi är det bättre laget stundtals men sen så kommer de in i en period när vi släpper in dem lite i matchen och då är de duktiga. Men jag känner att de gör farligt i våra misstag. Skärper vi oss till andra matchen så ska det inte vara någon fara.

Mathilde Janzen och Fanny Peterson kom in och avgjorde matchen och Janzen gav sig ett fint läge. Hur viktigt är det för er?

– Sjukt viktigt! Det är vårt mål när vi kom hit till Tjeckien att komma härifrån med tre poäng. Sen är det bara sjukt viktigt och kul att de som startar på bänken också kommer in med en energi. Slutelvan är ju lika viktig som startelvan. Så det är bara sjukt kul.

Nästa vecka väntar en retur mot Sparta Prag på hemmaplan. Något som Reidy tror är en fördel.

– Sjukt kul och det är något extra att få avsluta det förhoppningsvis på hemmaplan med en vinst också med ännu större klack än här så att det är sjukt kul och jag ser verkligen fram emot det.

I en intervju med FotbollDirekt i veckan sa högerbacken att Prag inte hade någon chans mot Bajen-klacken. Efter matchen säger hon att hennes lag vann matchen.

– Jag tycker ändå att de försöker stå upp bra men i slutändan är det Bajenklacken som hörs mest och ger mest allihop.