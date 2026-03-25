Sofia Reidy: ”Jag tror inte att Prag kommer ha en chans”

Sparta Prag tar emot Hammarby i Europa Cup semifinalen.

Hammarby är stora favoriter att ta sig till final. Men först är det vinst i dubbelmötet som gäller.

– Det är vi säkert men jag tror att vi måste gå in med samma inställning som vi har haft nu mot alla motstånd vi har haft, säger Sofia Reidy till FotbollDirekt.

Hammarby har slagit ut Brann, Ajax och Sporting Lissabon och tagit sig ända till en Europa Cup-semifinal. Denna gången är det Sparta Prag som står för motståndet i dubbelmötet.

– Sjukt kul såklart. Vi hade som mål att gå så långt som möjligt. Det känns sjukt kul och spännande att få vara med på en sån här resa, säger Sofia Reidy till FotbollDirekt.

Var det självklart för er att gå till just semifinal i Europa?

– Vi har ju haft en tuff väg hit med många bra motstånd. Så vi visste ju att det skulle bli en tuff resa. Men jag tror att vi alla innerst inne vet vad vi klarar av och vilken nivå vi kan hålla. Så det var absolut en möjlig sak.

Inför matchen mot Sparta Prag har Hammarby favoritskapet på sig, men det är ingenting som landslagsbacken Sofia Reidy har fokus på.

– Ja, det är vi säkert. Men jag tror att vi måste gå in med samma inställning som vi har haft nu mot alla motstånd vi har haft. Att vi är ödmjuka och att vi jobbar hårt och gör de enkla detaljerna så bra som möjligt. Då tror jag att det andra kommer naturligt. Så jag tror att vi måste jobba hårt som lag, ha bra inställning och lita på vår gameplan.

Hammarby firar efter att ha säkrat semifinal. Foto: Bildbyrån

Hela Europa Cup har avgjorts med dubbelmöten. Även semifinalen och finalen avgörs i dubbelmöten, något som är lite speciellt.

– Ja såklart, det är ju speciellt. Men jag tror att det är lärorikt för alla att få spela sådana här matcher, för vill vi ut i Europa så är det sådana här matcher vi måste spela. Oavsett vad resultatet blir i första matchen så är det oftast två olika matchbilder i varje match. Så det är ju bara lärorikt att få hantera olika situationer inför matcher.

”Jag tror inte man fattar hur stor del det är”

Det laget som vinner dubbelmötet blir klara för final i Europa Cup och har chansen att ta den första Europa Cupfinalen någonsin. BK Häcken har också tagit sig till semifinal och därmed kan det bli en helsvensk Europa Cupfinal och en repris på finalen av svenska cupen. Att ha en helsvensk final lockar landslagsbacken.

– Det hade ju varit helt otroligt kul. Vi går ju för att vinna bägge, först semifinal och sen final. Men det är ju vårt mål. Så oavsett vem det blir nu i Europa Cupfinalen så tycker jag bara att vi ska ut och köra och njuta av att vi har tagit oss så långt och kan förhoppningsvis spela dubbla finaler.

Hammarby i Lissabon. Foto: Bildbyrån

Hammarby har haft med sig mycket supportar på sina europaresor med fullsatta läktare i Norge, Nederländerna och Portugal. Något som spelarna är väldigt tacksamma för.

– Nej men alltså det är helt sjukt. Är man inte en del av det så tror jag inte man fattar hur stor del det är. Nu när vi åkte ner så var det en massa bajare på Arlanda och det känns så klyschigt att säga. Men det är ju verkligen som vår tolfte spelare och vi får så sjukt mycket energi av det. Man är bara så sjukt tacksam och glad att man får vara en del av det, så det betyder helt otroligt mycket.

Hur mycket kan klacken störa era motståndare tror du?

– Det tror jag absolut de kommer göra. Jag tror inte Prag kommer ha en chans mot Bajenklacken om jag ska vara helt ärlig, avslutar Sofia Reidy.

Matchen mellan Sparta Prag och Hammarby spelas onsdag den 25 mars 18:00.