Reuters: Turkiska spelskandalen växer ytterligare

Sedan tidigare har det uppdagats att 371 av 571 proffsdomare i Turkiet har konton på bettingsidor.

Nu växer skandalen ytterligare.

Enligt Reuters har 29 arresteringsordrar utfärdats.

Foto: Alamy

Det var i slutet av oktober som nyhetsbyrån Reuters kom med nyheten om att en stor domarskandal har uppdagats i Turkiet.

Detta då det turkiska fotbollsförbundet, med hjälp av information från statliga institutioner, noterade att hela 371 av 571 aktiva elitdomare i landet har haft konton på bettingsidor. Av dessa ska 152 av dem ha spelat aktivt och 42 av dessa ha placerat spel på över 1000 matcher.

Därefter rapporterades det om att 149 domare och 102 fotbollsspelare stängdes av i allt från 45 dagar upp till ett år – då de hade spelat på matcher under de senaste fem åren.

Nu har ytterligare 29 arresteringsordrar utfärdats där 14 av dessa är spelare. En av de andra personerna som har hamnat i blåsväder är en före detta ordförande för storklubben Galatasaray. Det rapporterar Istanbuls allmänna åklagare via Reuters.

Utöver allt ovanstående har Reuters även rapporterat att över 1000 spelare utreddes i spelskandalen.






