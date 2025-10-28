Jätteskandalen i Turkiet – hundratals domare har betting-konton

Det har uppdagats en stor skandal i Turkiet.

Detta då 371 av 571 proffsdomare i landet har konton på betting-sidor.

Av dessa har 42 stycken placerat spel på över 1000 matcher.

Det är nyhetsbyrån Reuters som, under gårdagen, kom med nyheten om att en stor domarskandal har uppdagats i Turkiet.

Detta då det turkiska fotbollsförbundet, med hjälp av information från statliga institutioner, har noterat att hela 371 av 571 aktiva elitdomare i landet har haft konton på betting-sidor.

Av dessa ska 152 av dem ha spelat aktivt och 42 av dessa ha placerat spel på över 1000 matcher.

– Som förbund började vi med att städa upp på vår egen gård, säger förbundspresidenten Ibrahim Haciosmanoglu enligt Reuters.

Vidare sägs en domare ha lagt hela 18 227 spel medan andra endast har lagt enstaka spel.

– De kommer att överlämnas till disciplinnämnden och få nödvändiga påföljder i enlighet med våra regler, berättar Haciosmanoglu.

Ett av de straff som kan bli aktuellt avstängning. Enligt det turkiska fotbollsförbundets bestämmelser kan en person som har bettat på fotboll stängas av mellan tre månader och fem år.