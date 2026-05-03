Revanschen efter AIK – kan nå Champions League

Han valde att lämna AIK för knappa två år sedan.

Nu gör Henning Berg succé på Cypern.

I går bärgades ligatiteln och det innebär att Omonia Nicosia i sommar ska kvala till Champions League.

Foto: Bildbyrån

Efter att Andreas Brännström sparkades red Henning Berg in som ersättare mitt under den allsvenska säsongen 2023. Men bara ett år senare lämnade norrmannen AIK.

För under EM-uppehållet för snart två somrar sedan stod det klart att norrmannen självmant tog beslutet att tacka för sig i svartgult med motiveringen ”oenighet över hur klubben ska arbeta framöver”, som AIK kommunicerade det.

I stället återvände Berg till Cypern där han tidigare hade tränat såväl Omonia Nicosia som Pafos – men den här gången till AEK Larnaca.

Efter en säsong där skrev Berg på för sin andra sejour i Omonia efter förra årets ligaavslutning – och under sensommaren värvade han Muamer Tankovic som han hade i Pafos innan sin egen AIK-flytt.

I går tog de båda revansch. Berg fick sin revansch efter misslyckandet med AIK genom att nu bli cypriotisk ligamästare med Omonia. Tankovic i sin tur fick sin upprättelse med ligatiteln gentemot Pafos där han gick från lagkapten till oönskad i somras.

Omonias ligatitel innebär att huvudstadsklubben från Nicosia i sommar ska kvala till Champions League.