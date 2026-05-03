Revanschen efter AIK – kan nå Champions League
Han valde att lämna AIK för knappa två år sedan.
Nu gör Henning Berg succé på Cypern.
Efter att Andreas Brännström sparkades red Henning Berg in som ersättare mitt under den allsvenska säsongen 2023. Men bara ett år senare lämnade norrmannen AIK.
För under EM-uppehållet för snart två somrar sedan stod det klart att norrmannen självmant tog beslutet att tacka för sig i svartgult med motiveringen ”oenighet över hur klubben ska arbeta framöver”, som AIK kommunicerade det.
I stället återvände Berg till Cypern där han tidigare hade tränat såväl Omonia Nicosia som Pafos – men den här gången till AEK Larnaca.
Efter en säsong där skrev Berg på för sin andra sejour i Omonia efter förra årets ligaavslutning – och under sensommaren värvade han Muamer Tankovic som han hade i Pafos innan sin egen AIK-flytt.
I går tog de båda revansch. Berg fick sin revansch efter misslyckandet med AIK genom att nu bli cypriotisk ligamästare med Omonia. Tankovic i sin tur fick sin upprättelse med ligatiteln gentemot Pafos där han gick från lagkapten till oönskad i somras.
Omonias ligatitel innebär att huvudstadsklubben från Nicosia i sommar ska kvala till Champions League.
