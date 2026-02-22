Ronaldo öppnar upp om framtiden: ”Väldigt glad”

Cristiano Ronaldo, 41, stod över flera ligamatcher.

Nu öppnar han upp om framtiden.

– Jag känner att jag hör hemma i Saudiarabien. Jag trivs här och vill fortsätta här, säger Cristiano Ronaldo till den saudiska tv-kanalen Thmanyah.

Foto: Bildbyrån

I somras förlängde Cristiano Ronaldo sitt avtal med Al Nassr. Han skrev på ett tvåårskontrakt som innehåller en utköpsklausul på 50 miljoner euro.

Den senaste tiden har hans relation till klubben ifrågasatts. Enligt The Athletic var Ronaldo besviken över att Al Nassr inte förstärkte truppen som han hade hoppats på och han visade sitt missnöje genom att stå över ligamatcherna mot Al Riyadh och Al Ittihad.

Ronaldo var dock tillbaka som lagkapten i matchen mot Al Fateh och gjorde mål i segern.

Nu talar han öppet om hur han ser på framtiden.

– Jag är väldigt glad över att vara här, det har jag sagt många gånger. Jag känner att jag hör hemma i Saudiarabien. Landet har tagit emot mig, min familj och mina vänner på ett väldigt bra sätt. Jag trivs här och vill fortsätta här, säger Cristiano Ronaldo till den saudiska tv-kanalen Thmanyah.

Efter 22 omgångar leder Al Nassr ligan, en poäng före Al Hilal.