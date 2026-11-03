Ronaldo svarar på Ten Hags kritik

Erik ten Hag menar att Cristiano Ronaldo inte har varit bra sedan tiden i Juventus.

Nu svarar portugisen på kritiken.

Foto: Bildbyrån

Cristiano Ronaldo och Erik ten Hag hade en svår relation i Manchester United. Till slut petade nederländaren honom ur truppen, och Ronaldo lämnade klubben för Al-Nassr.

I söndags fick Ten Hag, som i dag är teknisk direktör i Twente, frågor om sin tid med portugisen i ESPN:s program Goedemorgen Eredivisie.

– Han har egentligen inte varit något sedan Juventus. Det insåg Real Madrid på ett lysande sätt. De vet när en spelare inte längre håller den nivå som krävs, säger han.

Piers Morgan bad Ronaldo om en kommentar, och svaret blev kort.

– Jag tycker inte att han är värd att slösa ord på, sa Ronaldo enligt Morgan.

Läs också: Ten Hag om Ronaldo: ”Han sprang varken med eller utan boll”



