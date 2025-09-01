Roony Bardghji har registrerats i Barcelonas reservlag

Registrering av Roony Bardghji har varit ett dilemma för FC Barcelona.

Nu har svensken registrerats i klubbens reservlag.

Men han kan ändå matchs i klubbens A-lag.

FC Barcelona värvade Roony Bardghji från FC Köpenhamn tidigare i sommar och efter det har det varit mycket skriverier kring svenskens framtid.

Det har ryktats om att en utlåning kunnat vara aktuell och att Mallorca vill låna in honom – samtidigt som det varit skriverier om FC Barcelonas problem att registrera honom i A-truppen.

Nu har dock ett beslut tagits, för denna måndag så har han registrerats i klubbens reservlag.

Anledningen till att det inte blivit en registrering i klubbens A-lag är på grund av att Barcelona inte har ekonomiskt utrymme för det rapporterar Mundo Deportivo.

Trots att han registrerats i reservlaget så kan det dock komma att bli spel i La Liga framöver.