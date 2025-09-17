Roony Bardghji hyllas: ”Har stor potential”

Roony Bardghji debuterade förra helgen i FC Barcelona.

Nu hyllas den svenske jättetalangen av FC Barcelonas huvudtränare Hansi Flick.

– Han har stor potential och jag är väldigt nöjd med honom, säger han på en presskonferens enligt bold.dk.

Foto: Alamy

Roony Bardghji bytte i somras danska FC Köpenhamn mot den spanska storklubben FC Barcelona och förra helgen fick han göra La Liga-debut.

Svensken spelade den första halvleken mot Valencia (där Barca vann med 6–0).

Efter debuten så uttalar sig nu FC Barcelonas tyske tränare, Hansi Flick om svensken.

Han passar även på att hylla honom.

– Jag kände inte till honom särskilt väl. Jag har nu sett några matcher och jag är förvånad över hans utveckling, säger han och fortsätter:

– Jag är väldigt glad för hans skull, och vi får se hur han utvecklas. Han har stor potential och jag är väldigt nöjd med honom.

FC Barcelona inleder imorgon sitt Champions League-spel mot Newcastle United och med Lamine Yamal otillgänglig kan en ny chans till start finnas för svensken.

Det återstår att se ifall Flick väljer att ge Bardghji förtroendet igen.