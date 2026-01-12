Rosengård stoppade Jansson-flytt: ”Väldigt besviken”

Emma Jansson har flyttat till England och Leicester City.

Den flytten skulle ha ägt rum redan i somras men Rosengård stoppade övergången.

– Jag blev väldigt besviken på klubben där och då, säger Jansson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Emma Jansson har lämnat FC Rosengård efter tre säsonger i samband med att kontraktet löpte ut. Härnäst väntar ett äventyr i Womens Super Leauge och klubblaget Leicester City.

– Det känns jättebra. Det är skithäftigt och jag får verkligen påminna mig själv varje dag om att det är bästa ligan man är i just nu och det är bara så jäkla häftigt att man får uppleva det, säger Emma Jansson till FotbollDirekt.

Leicester ville värva Jansson redan i somras men FC Rosengård stoppade affären. 29-åringen trodde inte att den engelska klubben ville ha henne efter att hon stoppades från en övergång. Men att klubben fortsatt ville värva henne stärkte beslutet att det var rätt steg att ta.

– Ja, men alltså det känns skitbra och jag trodde nog inte att de skulle vilja. Men det har ju bara stärkt mig i mitt beslut om att det här känns helt rätt för mig. Jag har alltid sagt att jag inte haft någon bråttom med att gå utomlands. Men om chansen dyker upp och det känns rätt och det är någon klubb som verkligen vill ha mig för den spelaren och person jag är så är det någonting jag vill ta. Det känns verkligen helt rätt det här för mig, så det är skitkul.

Rosengård stoppade din flytt i somras, hur kändes det där och då?

– Jag var rätt besviken i och med att situationen blev som den blev. Att Rosengård i princip lovade mig att släppa mig så blev jag inställd på det och att det sen inte blev så. Då blev jag väldigt ledsen. Jag går ju vidare snabbt så jag har ju varit professionell hela hösten. Men det känns ändå som att man, jag blev väldigt besviken på klubben där och då.

Emma Jansson debuterade för Leicester när hon hoppade in i matchen mot Tottenham under söndagen.