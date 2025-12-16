Så röstade svenskarna i Fifas ”The Best-gala”

Under tisdagen prisades världens bästa spelare i Fifas The Best-gala.

Då röstade både Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf på vinnaren Ousmane Dembélé.

Detta samtidigt som Kosovare Asllani inte röstade på damernas vinnare, Aitana Bonmatí.

Foto: Bildbyrån

Fotbollsåret 2025 går mot sitt slut. För att hylla och hedra prestationerna under året valde Fifa valt att anordna galan ”The Best FIFA Football Awards 2025”.

I slutet av denna utsågs världens bästa spelare, vilket blev Ousmane Dembélé och Aitana Bonmatí.

För att ta fram de två vinnarna röstade förbundskaptener, landslagskaptener, medierepresentanter och supportrar. Efter galan valde även Fifa att offentliggöra samtliga röster.

Då står det klart att den svenska herrlandslaget förbundskaptenen, Graham Potter, gav fem poäng till vinnaren Dembélé, tre poäng till hans lagkamrat Nuno Mendes och en poäng till Barcelonas Pedri.

Victor Nilsson Lindelöf, som är lagkapten för blågult, valde även han att ge sin fempoängare till PSG-stjärnan Dembélé. Tre poäng gav han till Rapinha i Barcelona och en poäng till Vitinha.

Damlandslagets kaptenen Kosovare Asllani valde att hålla vinnaren Bonmatí helt utanför sin topp tre. Istället gav hon fem poäng till Alessia Russo, tre till Mariona Caldentey och en till Lucy Bronze.

Förbundskapten Tony Gustavsson lade sina fem poäng på spanjoren Bonmatí, tre poäng på Ewa Pajor och en till svenske Nathalie Björn.