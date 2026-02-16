Så spelas FA-cupens femte runda

Ännu en omgång i FA-cupen ska spelas.

Nu har matcherna lottats.

Bland annat så spelar Wrexham mot Chelsea.

Foto: Bildbyrån

Under helgen avgjordes FA-cupens fjärde omgång. Då bjöds vi på en skräll. Mansfield Town från League One slå ut Premier League-klubben Burnley, vilket gör att man tog sig vidare till omgång fem. Sedan kunde vi även konstatera att storklubbarna Manchester City, Arsenal, Liverpool och Chelsea gick vidare.

Macclesfield och Brentford spelar den fjärde omgången under måndagskvällen och efter slutsignal vet vi vilket lag som får möta West Ham. Matchen mellan Port Vale och Bristol City blev uppskjuten och spelas den 3/3.

Så här spelas nästa runda:

Fulham – Southampton

Port Vale/Bristol City – Sunderland

Newcastle – Manchester City

Leeds – Norwich

Mansfield – Arsenal

Wolves – Liverpool

Wrexham – Chelsea

West Ham – Macclesfield/Brentford

Den femte omgången avgörs lördagen den 7/3 samt söndagen den 8/3

Finalen spelas den 16 maj på Wembley.