Samuel Dahl med assist – för andra matchen i rad

Förra veckan slog han till med dubbla assist i matchen mot Avs Futebol Sad.

Under lördagskvällen ställs hans Benfica mot Estoril på bortaplan.

Då gjorde Samuel Dahl ytterligare en assist, till Nicolas Otamendis 2-0-mål.

Det var under vintern som Samuel Dahl, 22, lämnade AS Roma för ett lån i portugisiska Benfica.



Där har han nu hållit till i snart tre månader, och spelat tio ligamatcher för sitt Benfica.



I Portugal och Lissabon har han också presterat – så pass bra att Benfica vill behålla honom.



Tidigare i veckan gjorde nämligen uppgifter från Portugisiska Record gällande att ytterbacken vill stanna i klubben.



Den portugisiska storklubben har en köpoption på tio miljoner euro för Dahl, men Roma har även möjligheten att häva ett eventuellt köp i det fall att man betalar Benfica en miljon euro.



Skulle det bli så att Benfica köper loss svensken innebär det, enligt FD:s uppgifter, ytterligare miljoner för Djurgården.



Under lördagskvällen ställdes Benfica borta mot Estoril i en match Samuel Dahls lag inledde utmärkt.



Redan i den sjunde minuten slog Fredrik Aursnes till och spräckte matchnollan. Mindre än 20 minuter senare var ledningen dubblad.



Detta efter att Samuel Dahl skickat in en frispark som Nicolas Otamendi nickat in til 2-0.



Det var Dahls tredje assist på två matcher – och totalt sjätte för klubben på tre månader.



Matchen pågår, ställningen är 2-0.