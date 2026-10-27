Skrällen: Fjärdedivisionslaget slog ut Arsenal

League Two-laget Fleetwood Town slog ut Arsenal ur ligacupen.

Matchen slutade 1–1 och avgjordes på straffar.

Viktor Gyökeres gjorde Arsenals mål och satte också sin straff.

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Det blev en kväll som Fleetwood sent kommer att glömma. Laget från Englands fjärde högsta division slog ut de regerande Premier League-mästarna Arsenal i ligacupens fjärde omgång efter straffar, 5–3.

Viktor Gyökeres fick nytt förtroende från start, och Arsenals startelva bjöd på två debutanter, Illan Meslier och Ceadach O’Neill.

Matchen hade knappt kommit i gång när en drönare dök upp över Highbury Stadium. Domaren tvingades tillfälligt stoppa spelet och kallade av spelarna från planen, men matchen återupptogs efter ungefär sju minuter.

Det var hemmalaget som tog ledningen. Aaron Loupalo-Bi tog hand om bollen på vänsterkanten och slog in 1–0 vid den bortre stolpen, vilket fick hela arenan att explodera.

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Det stod 1–0 i halvtid, men tidigt i andra halvlek kvitterade Gyökeres. Svensken såg ut att vara sist på bollen när den till slut tråcklade sig över mållinjen till 1–1. Det blev svenskens första mål för säsongen i Arsenal tröjan.

Med fem minuter kvar av ordinarie tid blev Arsenal en man kort. Max Dowman tappade humöret efter en tackling och fick direkt rött kort.

Avgjordes på straffar

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Matchen gick direkt till straffläggning efter full tid. Gyökeres satte sin straff, men sommarvärvningen Bruno Guimarães missade för Arsenal. Fleetwood kunde därmed avgöra, och Haughey satte den avgörande straffen. Det blev galna firanden på Highbury Stadium när fansen stormade planen. Laget placerar sig för tillfället på en 18:e plats i EFL League Two