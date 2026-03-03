Smilla Holmbergs välkomnade: ”Så tacksam”

Smilla Holmberg, 19, har bytt Sverige mot England.

Nu berättar hon om skillnaderna mellan klubbarna och hur flytten har varit.

– Jag känner att varje träningspass utmanar mig, vilket är precis vad jag ville ha när jag kom till Arsenal, säger Holmberg via klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Smilla Holmberg lämnade Hammarby för att prova ett utlandsäventyr i Arsenal inför detta år. Det blev succé direkt för landslagsbacken och hon trivs i sitt nya land och sin nya klubb.

– Det har varit riktigt bra. Alla har varit väldigt välkomnande från dag ett och nivån på fotbollen här är otroligt hög. Jag känner att varje träningspass utmanar mig, vilket är precis vad jag ville ha när jag kom till Arsenal. Det är en möjlighet att tänja på mina gränser varje dag för att utvecklas. Det är den känslan man vill ha som fotbollsspelare, säger Smilla Holmberg i en intervju via klubbens egna hemsida.

19-åringen som blev en av damallsvenskans viktigaste spelare i fjol märker en skillnad mellan Hammarby och Arsenal.

– Allt händer snabbare här. Våra beslut, rörelser, övergångar – man måste vara påslagen hela tiden. Jag gillar verkligen miljön med spelare som kan pusha mig ytterligare varje dag och det är stor skillnad i tempo och intensitet under varje träningspass. Vår trupp har så hög kvalitet på individuell nivå, så en del av min utveckling utmanas av kvaliteterna i laget, och en annan är att lista ut hur laget spelar. Jag tror att jag sa det i min första klubbintervju att Arsenal-sättet passar mig väldigt bra och det är fortfarande sant. Jag gillar att ha bollen. Jag gillar att vara offensiv och spela med fart. Från dag ett har jag försökt bidra till laget med mina kvaliteter.

Foto: Alamy

Smilla Holmberg är van med supportar sedan tiden i Hammarby med deras supporterfölje men trots det så imponeras Holmberg av Arsenals publik och redan nu har hon fått en ramsa.

– De har varit så, så fantastiska. Jag känner mig väldigt välkommen här och jag är så tacksam att få spela inför dem varje vecka. Jag kan inte fatta att jag redan har en låt, avlutar Holmberg.

Smilla Holmbergs nästa utmaning blir landskampen mot Italien i kväll, 3 mars.