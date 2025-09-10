Spansk media: Real Madrid bojkottar Ballon d’Or-galan – igen

Relationen mellan Real Madrid och Ballon d’Or är kylig.

Enligt Marca kommer ”Los Blancos” bojkotta galan i år igen.

Foto: Alamy

Det var inför förra årets Ballon d’Or-gala, där världens bästa fotbollsspelare utses, som Real Madrid fick nys om att stjärnan Vinicius Júnior inte skulle få guldbollen. Den spanska huvudstadsklubben fick då nog och valde att bojkotta galan.

Då tilldelades Manchester Citys och det spanska landslagets Rodri priset.

I år är Real Madrid-stjärnorna Vinícius Júnior, Kylian Mbappé och Jude Bellingham alla nominerade till det prestigefyllda priset. Då väljer ”Los Blancos” att bojkotta galan – igen.

Enligt både spanska Marca och franska L’Equipe kommer giganten inte att närvara vid Ballon d’Or-gala.galan i Paris den 22 september.

✔️ Se hela listan över nomineringarna till Ballon d’Or-gala.