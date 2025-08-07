Svenskarna nominerade till Ballon d’Or – Isak nobbas

Viktor Gyökeres och Johanna Rytting Kaneryd.

Svenskarna är nominerade till Ballon d’Or.

Samtidigt nobbas Alexander Isak till det prestigefyllda priset.

Video Viktor Gyökeres första intervju i Arsenal

30 spelare är nominerade till att vinna det prestigefyllda priset som världens bästa fotbollsspelare, Ballon d’Or. Under torsdagseftermiddagen släppte den franska tidningen L’Équipe samtliga nominerade kandidater till priset.

Då är världsstjärnor som Mohamed Salah, Kylian Mbappe, Jude Bellingham och Erling Haaland alla med på listan över potentiella vinnare.

Även Arsenals svenska nyförvärv, Viktor Gyökeres, belönas med en nominering till priset för världens bästa spelare. ”Blågult”-kollegan Alexander Isak, som öste in mål i Premier League, nobbas däremot och är inte nominerad till Ballon d’Or.

På damsidan belönas Chelseas Johanna Rytting Kaneryd med en nominering till priset.

Alla nominerade: