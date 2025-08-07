Bergvalls guldbyxor – utmanar redan i lönetoppen 

Vilket fjolår han hade.

Lucas Bergvall blev snabbt ordinarie i en europeisk storklubb som Tottenham Hotspur – och Europa League-mästare.

Nu visar det sig även att hans nya kontrakt gör honom till topp fem betald i London-klubben.

Lucas Bergvall möter en ny säsong och han gör det på en ännu högre anseende-nivå, inte minst ekonomiskt.

Både FotbollDirekt och Sportbladet har tidigare i sommar rapporterat om ett nytt guldkantat kontrakt som han belönades med strax innan säsongsslutet.

Enligt FD handlar det om ett jättekliv från tidigare 22 miljoner kronor i årslön till numera 57 miljoner.

Det motsvarar en veckolön på 93 000 pund och med det är han numera i Tottenhams löneliga endast slagen av fyra andra namn.

Enligt engelska mediauppgifter ser lönetoppen i Spurs ut som följer: Etta sedan Son Heung-min lämnat uppges James Maddison vara med 170 000 pund, följd av Cristian Romero med 165 000 pund, nye Mohammed Kudus med 150 000 pund och Dejan Kulusevski med 110 000 pund.

Utifrån FD:s uppgifter placerar sig sedan alltså Bergvall närmast bakom denna kvartett med sitt nya kontrakt som gäller fram till 2031.

Efter svensken följer trion Dominic Solanke, Richarlison och Mathys Tel – alla med 90 000 pund i lönekuvertet.

Sedan Lucas Bergvall bytte Djurgården mot Spurs har han spelat 45 matcher i vilka han har gjort ett mål och fyra assist.