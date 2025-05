AVSLÖJAR: Lucas Bergvalls jättekontrakt

Lucas Bergvalls succé har bara växt.

För några veckor sedan agerade Tottenham Hotspur med ett nytt långtidskontrakt.

Nu står det även klart att han numera är ett av Sveriges högst betalda utlandsproffs. FotbollDirekt har uppgifter om supertalangens nya lukrativa villkor.

Video Lucas Bergvall prisad i Tottenham

I början av månaden stod det klart att Tottenham Hotspur och Lucas Bergvall, 19, var överens om ett nytt långtidskontrakt som sträcker sig fram till 2031.

FotbollDirekt hade bara några veckor innan kunnat avslöja att ett nytt bud från London-klubben var på gång. Och det nya avtalet är värt därefter.

Bergvalls nya monsterkontrakt

Den tilltagande succén under vintern och våren har värdesatts ordentligt av Spurs ledning.

Enligt FotbollDirekts källor blir 19-åringen nu en av klubbens bäst betalda, med hela fem miljoner euro i årslön, vilket motsvarar omkring 57 miljoner kronor per år. Men det finns även en bilaga i kontraktet som kan utlösa åtskilliga ytterligare miljoner. Slår alla bonusar in kan Bergvall komma upp i ganska precis 80 miljoner kronor per år.

Med den nya lönen har han även väsentligt närmat sig Tottenhams lönetopp och namn som landsmannen Dejan Kulusevski, som uppges tjäna nära 70 miljoner kronor per år (grundlön, exkl. bonusar).

Lucas Bergvall gjorde 27 matcher i Premier League i sin debutsäsong för Tottenham Hotspur. 19-åringen spelade dessutom flera matcher i Europa League-spelet, och avgjorde den första av två semifinaler i Carabao Cup mot Liverpool. Under den senaste tiden har han dragits med en skada som hållit honom borta från spel, bland annat i Spurs Europa League-vinst mot Manchester United.

Svensken prisades som ”säsongens spelare” av både klubben och supportrarna.

What a debut season 🤍 pic.twitter.com/gBpiHzfYmz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 15, 2025