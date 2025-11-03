Spelarnas världslag utsett – dominans av PSG

Fifpros utser varje är ett världslag som bestäms av spelarna själva.

Nu har upplagan från 2025 presenterats.

Foto: Bildbyrån

Varje år utser fotbollsspelarnas fackliga organisation Fifpro ett världslag, även kallat Fifpro World 11. Det är spelarna själva som utser vilka som tar plats i elvan. Kravet är att de måste ha spelat minst 30 officiella matcher.

Tidigare släpptes urvalet av de spelare som skulle ta palts i världslaget. Då fanns bland annat inte svenskarna Alexander Isak eller Viktor Gyökeres med.

Nu har Fifpros världslag för 2025 släppts. Klart är det att Paris Saint-Germain, med sina framgångar i Champions League, dominerar elvan.

Fifpros världslag:

Målvakt:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City/Italien)

Backar:

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marocko)

Virgil van Dijk (Liverpool/Nederländerna)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)

Mittfältare:

Cole Palmer (Chelsea/England)

Jude Bellingham (Real Madrid/England)

Pedri (Barcelona/Spanien)

Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)

Anfallare:

Lamine Yamal (Barcelona/Spanien)

Kylian Mbappé (Real Madrid/Frankrike)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain/Frankrike)