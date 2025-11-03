Spelarnas världslag utsett – dominans av PSG
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fifpros utser varje är ett världslag som bestäms av spelarna själva.
Nu har upplagan från 2025 presenterats.
Varje år utser fotbollsspelarnas fackliga organisation Fifpro ett världslag, även kallat Fifpro World 11. Det är spelarna själva som utser vilka som tar plats i elvan. Kravet är att de måste ha spelat minst 30 officiella matcher.
Tidigare släpptes urvalet av de spelare som skulle ta palts i världslaget. Då fanns bland annat inte svenskarna Alexander Isak eller Viktor Gyökeres med.
Nu har Fifpros världslag för 2025 släppts. Klart är det att Paris Saint-Germain, med sina framgångar i Champions League, dominerar elvan.
Fifpros världslag:
Målvakt:
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City/Italien)
Backar:
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marocko)
Virgil van Dijk (Liverpool/Nederländerna)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
Mittfältare:
Cole Palmer (Chelsea/England)
Jude Bellingham (Real Madrid/England)
Pedri (Barcelona/Spanien)
Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
Anfallare:
Lamine Yamal (Barcelona/Spanien)
Kylian Mbappé (Real Madrid/Frankrike)
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain/Frankrike)
Den här artikeln handlar om: