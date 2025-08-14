Spurs-tränaren: ”Fotboll är brutalt”

Tottenham var bara minuter från att vinna supercupen mot PSG.

Då kvitterade fransmännen på tilläggstid och vann sedan efter ett straffdrama.

Video Tottenham föll mot PSG i UEFA Super Cup efter straffar

Tottenham satt i förarsätet i supercupfinalen, under onsdagen, mot PSG efter att ha tagit en 2-0-ledning efter mål av Micky van de Ven och Cristian Romero.

Sedan släppte de in två mål i den 85:e respektive den 94:e (!) minuten. Sedan gick det visare till en straffläggning där Londonklubben föll mot de regerande Champions League-mästarna.

– Fotboll är lite brutalt ibland. Det var en speciell operation där vi var tvungna att visa att vi inte hade några problem med att vara pragmatiska. Vi hade gjort en plan för att skapa problem för PSG, eftersom de kanske är världens bästa lag. säger Spurs-tränare Thomas Frank till danska TV3 efter förlusten.

– De första 80-85 minuterna var nästan perfekta, eftersom vi höll dem till ett minimum av chanser. Men vi blev trötta, och de fick momentum. Och sedan fick det avgöras på straffar, och vi kunde lika gärna ha vunnit den.

Nu väntar Premier League-premoär för Tottenham där nykomlingarna Burnley står för motståndet.

– Det är svårt att vara glad över en medalj när man kommer tvåa i en final, men det finns många positiva saker att ta med sig.