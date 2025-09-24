Stjärnan utvisad efter hjärnsläpp: ”Onödigt och dumt”

Hugo Ekitike avgjorde för Liverpool mot Southampton igår kväll, men anfallaren hade lika gärna kunnat bli syndabock.

I samband med sitt 2–1-mål så drog fransmannen av sig tröjan och med det drog han på sig sitt andra gula kort för kvällen.

– Onödigt? Ja. Och det var dumt, säger Liverpools tränare Arne Slot om agerandet enligt Border Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Liverpool är vidare i ligacupen.

De regerande Premier League-mästarna besegrade Southampton med 2–1 hemma på Anfield under gårdagskvällen, detta tack vare mål av Alexander Isak och Hugo Ekitike.

Det blev dock dramatiskt, tack vare fransmannen.

Ekitike som ersatte Isak i paus drog tidigt i den andra halvleken på sig en varning och sedan när han satte dit 2–1 i öppet mål så drog han av sig tröjan, vilket resulterade i en utvisning och att Liverpool fick avsluta matchen med en man mindre på plan.

Storklubben höll undan, men Arne Slot var inte allt för nöjd med fransmannen efter matchen.

– Onödigt? Ja. Och det var dumt. Det första var redan onödigt och till viss del dumt, eftersom man måste kontrollera sina känslor, säger Arne Slot efter matchen.

I och med utvisningen så är Ekitike nu avstängd för Liverpool i helgen då möte med Crystal Palace i Premier League väntar.