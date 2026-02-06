Succé för förre Bajen-talangen – rankas bland Europas bästa

Bazoumana Touré slog transferrekord när Hammarby sålde honom till Hoffenheim.

Sedan dess har han gått från klarhet till klarhet.

Enligt sajten WhoScored är 19-åringen Europas fjärde bäst presterande tonåring.

Foto: Bildbyrån

Hammarby drog in 138 miljons kronor (med bonusar kan affären bli värd 160 miljoner kronor) när Bazoumana Touré såldes till Hoffenheim för ett år sedan. I Tyskland har 19-åringen har fått stort förtroende och den här säsongen har han startat 15 av 20 matcher i ligaspelet.

Ivorianen har även stått för starka insatser i Bundesliga. Statistiksajten WhoScored genomsnittliga betyg för Touré den här säsongen landar på 7,12, vilket gör honom till Europas fjärde bäst presterande tonåring, enligt sajten

Överst på listan finns Barcelonas 18-åriga underbarn Lamine Yamal. Bakom honom hittar vi RB Leipzig ivorianska ytter Yan Diomande och Hamburgs kroatiska mittback Luka Vušković.

Highest-rated teenagers in Europe’s top five leagues this season:



🇪🇸 8.43 – Lamine Yamal

🇨🇮 7.37 – Yan Diomande

🇭🇷 7.24 – Luka Vuskovic

🇨🇮 7.12 – Bazoumana Toure

🇩🇪 6.98 – Assan Ouedraogo pic.twitter.com/I8TRrShbRz — WhoScored (@WhoScored) February 6, 2026

Touré har under januarifönstret ryktats till klubbar som Bayern München, Arsenal och Manchester United. Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har sedan tidigare bekräftat att ”Bajen” har rätt till pengar vid en eventuell försäljning,

”Ja det gör det absolut”, skrev sportchefen i ett sms när FotbollDirekt frågade om det finns chans för ekonomisk avkastning vid en Touré-flytt.

Bazoumana Touré svarade för åtta mål på 23 matcher under sin enda allsvenska säsong 2024. Yttern har även hunnit spela fyra landskamper och göra två mål för Elfenbenskusten.