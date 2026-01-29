Uppgifter: Bayern München vill värva Bazoumana Touré

Bazoumana Touré lämnade Hammarby för Hoffenheim i en rekordförsäljning.

Nu vill Bayern München buda på ivorianen i sommar.

Detta enligt sajten Sports Boom.

Foto: Alamy

Hammarby sålde ytterforwarden Bazoumana Touré, 19, till tyska Hoffenheim i en rekordaffär på 160 miljoner kronor för ett år sedan.

Sedan dess har ivorianen blivit en viktig pusselbit i Hoffenheim och kommer senast från att ha representerat Elfenbenskusten i Afrikanska mästerskapen, där han noterades för två mål.

Nu rapporterar sajten Sports Boom att Touré uppvaktas av klubbar som Arsenal och Manchester United. Där till vill den tyska giganten Bayern München värva den förre Bajen-stjärnan. Sajten gör gällande att Bayern planerar ett bud i sommar och att Hoffenheim kräver 50-55 miljoner euro, motsvarande 527-580 miljoner kronor, för 19-åringen.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har tidigare bekräftat för FotbollDirekt att om Touré säljs, kan Bajen få ytterligare avkastning.

”Ja det gör det absolut”, skrev Hjelmberg till FD.

Bazoumana Touré noteras för totalt två mål och åtta assist på 30 matcher i Hoffenheim.

