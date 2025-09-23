Efter spektakulära uppgifterna – Bajen kan tjäna mer på Touré: ”Absolut”

Bazoumana Touré gör succé i Bundesliga och under gårdagen kom spektakulära uppgifter gällande yttern och Liverpool.

Blir det en flytt för Touré framöver så finns det möjlighet för ekonomisk avkastning för Hammarby.

”Det gör det absolut”, bekräftar Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt via sms.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

138 miljoner kronor och allsvensk rekordförsäljning i januari.

Det var hur året började för Bazoumana Touré som i vintras lämnade Hammarby för Hoffenheim.

Sedan flytten har ivorianen gjort stor succé i Bundesliga-klubben och hittills den här säsongen har det blivit två assist på fyra Bundesliga-matcher för 19-åringen.

Tourés succé har inte gått obemärkt förbi ute i Europa och under gårdagen kom spektakulära uppgifter om att han är på Premier League-mästarna Liverpools radar.

Huruvida en övergång till Liverpool, eller någon annan storklubb, blir aktuell i januari eller längre fram återstår att se. Något som dock kan slås fast nu är att Hammarby har möjlighet till ytterligare ekonomisk avkastning för Touré.

Detta bekräftar nämligen Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt.

”Ja det gör det absolut”, skriver han i ett sms till FD.

Hjelmberg kommenterar även uppgifterna om Liverpool och vad det skulle betyda ifall en spelare som var i Hammarby för blott nio månader sedan, skulle flytta till en av världens största klubbar.

”Skulle det bli så, så är det ett utmärkt kvitto på vår scouting och utvecklingsverksamhet. Samt en stor glädje och stolthet för personen och spelaren Bazou”, skriver han.

Avslutningsvis, vad tycker du om hans start i Hoffenheim och har ni haft någon kontakt sedan flytten?

”Den har varit imponerande. Jag är oerhört glad för hans skull. Ja, vi har kontakt regelbundet”, avslutar Hjelmberg.