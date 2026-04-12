Racing Santander ställs mot Almería i en seriefinal spanska Segundan.

Då gör den svenske målvakten Simon Eriksson debut, enligt uppgifter till FotbollDirekt.

Simon Eriksson blev förstemålvakt i Elfsborg förra säsongen och utmärkte sig i allsvenskan innan han i vintras lämnade för Racing Santander. Den svenska U21-förbundskaptenen Daniel Bäckström har hyllat hans resa.

– Häftig utveckling. Från att han fick möjligheten att spela i Elfsborg har han gjort det väldigt bra, sa Bäckström till FotbollDirekt.

Den spanska klubben ligger i toppen av Segunda Division (spanska andraligan) där de stormar mot uppflyttning till La Liga. Under söndagen ställs Racing Santander i en seriefinal mot toppkonkurrenten Almería.

Eriksson väntar fortfarande på sin debut i Santander och enligt uppgifter till FotbollDirekt har huvudtränaren Jose Alberto Lopez valt att ge honom chansen i kvällens stormöte. Den svenske keepern kommer att starta mellan stolparna i Racing Santander mot Almería och därmed göra sin debut i den spanska klubben.

Matchen startar 21.00.

Simon Eriksson spelade i division ett i FC Stockholm 2024 innan han gick till Elfsborg och kan i år bli klar för La Liga.