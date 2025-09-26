Succén fortsätter – svensken slog till igen

Oscar Sjöstrand fortsätter att imponera i Nederländerna.

Yttern slog till med ett nytt mål denna fredagskväll.

Detta när hans SC Cambuur besegrade Jong PSV med 5–3.

Foto: Alamy

Oscar Sjöstrand har fått en riktigt fin start i nederländska SC Cambuur.

Inför kvällens match mot Jong PSV hade svensken gjort fyra mål i sin nya klubb, detta med endast fyra skott på mål.

Svensken hade alltså inför kvällens match varit hundraprocentig med mål gällande sina avslut på mål.

Den statistiken är dessvärre inte hundraprocentig längre efter kvällens match, men ett nytt mål kan han addera på kontot.

Svenskens stod för hemmalagets 2–1-mål i kvällens galna 5–3-seger mot Jong PSV.