Superdag för Sofia Reidy: ”Det här var pricken över i:et”

STOCKHOLM. Sofia Reidy har minst sagt haft en bra dag.

Först uttagen i A-landslaget för första gången och sedan avancemang i Europa Cup med Hammarby.

– Det är verkligen en av mina favoritdagar, säger hon efter matchen mot Sporting.

Den 18 februari 2026 lär vara en dag som Sofia Reidy kommer att minnas länge, om inte hela livet.

Tidigare i dag togs hon för första gången någonsin ut i den svenska A-landslagstruppen och nu under onsdagskväll tog sig hon och hennes Hammarby vidare i Europa Cup efter ett rafflande straffdrama mot Sporting CP.

– Den har varit bra, den har varit jättebra. Det här var pricken över i:et. Det hade varit segt ifall vi inte hade vunnit såklart. Men det är verkligen en av mina favoritdagar, säger Reidy efter matchen.

21–åringen var inte förberedd på att hon skulle bli uttagen och efter att inte ha tagit en plats i U23-truppen, som togs ut först, var hon beredd på besvikelse.

– Jag hade ingen aning, så jag kollade på livesändningen och sedan såg jag att jag inte blev uttagen i U23 och då stängde jag av. Då tänkte jag att jag skulle vara grinig hela dagen.

Hann du sätta den igen innan Tony Gustavsson tog ut sin trupp?

– Nja, jag halvkollade lite med ett öga, men jag ville inte förvänta mig någonting.

Vem ringde du först eller vem hann ringa dig först när det blev officiellt?

– Jag ringde min mamma först. Hon är här i Stockholms också, så det var kul att få dela det med henne och min syster. Det var bra tajming att hon kom upp inför i dag.

Trots seger och landslagsuttagning är det dock inte rast och ro som väntar 21-åringen efter kvällens match på 3 arena. Målet nu är att svara alla som har gratulerat henne under dagen.

– Det kom en del, kompisar, gamla tränare som hör av sig. Det är en stolthet också, att så mycket folk bryr sig om en. Det är jättekul, så jag ska försöka hinna svara på alla nu när jag går hem så jag inte verkar otrevlig, avslutar Reidy.