Svanberg i centrum: ”fullständigt bisarr”

Mattias Svanberg hamnade i fokus under Wolfsburgs 1–0-seger mot Hamburger SV.

Den svenske mittfältaren fick ett gult kort efter en ovanlig situation.

Han försökte tjuvlyssna på motståndarnas taktiksnack inför en hörna.



Den svenske landslagsmittfältaren Mattias Svanberg, 26, är inne på sin fjärde säsong i Wolfsburg. Under lördagens bortamatch mot Hamburg uppstod en situation som fick både spelare och publik att reagera.

I den 69:e minuten samlades Hamburg-spelarna Mario Vušković, Nicolás Capaldo och Daniel Elfadli för att diskutera en fast situation. Då klev Svanberg plötsligt fram – och stack in huvudet mitt i motståndarnas lilla grupp, till synes för att försöka lyssna på vad de planerade.

Hamburg-spelarna uppskattade inte svensken närvaro. Vušković knuffade bort Svanberg, som svarade med att falla till marken.

Domaren visade gult kort för båda spelarna, och den tyska tidningen Bild kallade sekvensen för ”fullständigt bisarr”.

Trots dramatiken kunde Wolfsburg hålla undan och vinna med 1–0.