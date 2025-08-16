Svanbergs succé – dubbla fullträffar

Vfl Wolfsburg tog sig enkelt vidare i cupen mot Hemelingen.

9–0 blev till slut segersiffrorna.

Två av målen stod Mattias Svanberg för.

Vfl Wolfsburg inledde tävlingssäsongen denna lördag med cupmatch mot Hemelingen som återfinns i den tyska femtedivsionen.

Någon vidare dramatisk match blev det inte, utan Wolfsburg vann med hela 9–0.

Anmärkningsvärt var dock att en viss svensk återfanns två gånger om i målprotokollet.

Mattias Svanberg stod nämligen för Wolfsburgs femte och sjätte mål.

Skön start på tävlingssäsongen för svensken med andra ord.

Ligaspelet för Wolfsburg drar igång nästa helg, då man ställs mot Heidenheim på bortaplan.