Svenska glädjen: Isak tillbaka i träning
Alexander Isak är tillbaka i träning efter sin skada.
Det uppger Arne Slot på en pressträff under fredagen.
Alexander Isak missade förra veckans match mot Manchester United med anledning av en känning i ljumsken.
Nu är svensken tillbaka på träning, men när han kan spela igen återstår att se.
– Alex tränar med oss igen, i går (torsdag) för första gången. Han gjorde delar av träningen, och förhoppningsvis kan han göra det i dag igen, eller vara med hela träningen, säger Arne Slot på en pressträff.
Arne Slot hoppas kunna spela Isak i morgondagens stormatch mot Chelsea, men om det sker återstår att se.
– Vi får se hur mycket vi kan använda oss av honom i morgon.
