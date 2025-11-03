Amanda Nildén gick in i duell med Mia Enderby.

Då landade Liverpool-stjärnan på nacken och fick köras till sjukhus.

– Det är inte trevligt att se, sa Liverpool-tränaren Gareth Taylor.

Foto: Alamy

Det var i söndagens WSL-match mellan Tottenham Hotspur och Liverpool som olyckan var framme. Spurs-svenskan Amanda Nildén gick in i en duell med Liverpools Mia Enderby, som olyckligt landade på nacken.

Matchen pausades i över tio minuter medan Enderby, 20, fick vård på innerplanen, innan hon fick lämna matchen på bår. Enligt flera brittiska medier kördes Liverpool-spelaren akut till sjukhus.

There's a long delay here as Mia Enderby receives treatment after a coming together. — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) November 2, 2025

After more than 10 minutes, Mia Enderby has been taken from the pitch. pic.twitter.com/k47tNhSjIr — Charlotte Henry (@charlotteahenry) November 2, 2025

– Det är inte trevligt att se. Hon fick ju bäras ut på bår, och jag har inte haft möjlighet att prata med den medicinska avdelningen ännu. Jag tror att hon har åkt till sjukhuset, men förhoppningsvis är allt okej med henne, sa Liverpools tränare Gareth Taylor på presskonferensen efter matchen.

Tottenham vann matchen med 2–1 och svenska Beata Olsson gjorde sitt första mål för Liverpool.