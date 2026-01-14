Svensken nekad hjälteroll i måstematchen: ”Enormt”

Svenske Eric Smith kvitterade mot Wolfsburg.

Sedan nekades han hjälterollen i matchens slutskede.

Foto: Bildbyrån

Tyska St. Pauli, som håller till i botten av Bundesliga-tabellen, var illa ute borta mot Wolfsburg under onsdagskvällen. Den forne storspelaren Christian Eriksen sköt hemmalaget till en tidig ledning från straffpunkten och St. Pauli såg ut att gå lottlöst från bottenmatchen.

Då klev svenske Eric Smith fram och kvitterade matchen strax före paus, med sitt andra mål för säsongen efter fullträffen i premiären mot Borussia Dortmund.

– Svensken har kvitterat den här enorma matchen i botten (av tabellen, reds. anm.), sa Viaplay-kommentatorn.

Svensken såg ut att bli poängräddare för St. Pauli, men med bara två minuter kvar av ordinarie tid tog Wolfsburg ledningen igen. Denna gång genom Dzenan Pejcinovic, som sköt alla tre poäng till hemmalaget.

St. Pauli halkar därmed ned under nedflyttningsstrecket igen.