Svenskens Birmingham klara för WSL: ”Svårt att ta in det”

Birmingham City är klara för uppflytning till Womens Super Leauge nästa år.

Detta efter ligasegern i WSL 2, som Wilma Leidhammar har varit en stor det av.

Den före detta IFK Norrköping-kaptenen Wilma Leidhammar lämnade damallsvenskan i en rekordaffär efter säsongen för att flytta till England. Där avslutade hon säsongen med Birmingham City i Women´s super Leauge 2 som är den näst högsta divisionen i England.

Då anslöt hon med ett mål om uppflyttning till högstaligan och nu har drömmen gått i uppfyllelse. I förra veckan blev Birmingham City ligamästare och är därmed klara för Womens Super Leauge.

– Jag har fortfarande faktiskt, ärligt talat, lite svårt att ta in det, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

Hon fortsätter:

– Det har varit ett mål som vi har jobbat mot. De som har varit i klubben länge har jobbat mot det här målet i fyra, fem år, men ända sedan mitt första samtal med dem så har det här varit målet såklart och det enda vi egentligen har pratat om. Det är jätteskönt och en lättnad att bara kunna ha löst det nu och vara klara för WSL såklart.

Wilma Leidhammar har varit starkt bidragande till uppflyttningen där hon har gjort åtta mål på 13 matcher och när Birmingham säkrade ligatiteln gjorde svenskan två mål.

– Jätteskönt. Det är ju det man vill som offensiv spelare såklart, att kunna bidra med poäng. De har varit väldigt tydliga med att de tror på mig och vad allt med det innebär. Men jätteskönt både att kunna leverera då när man får förtroendet.

”Känns som en dröm såklart”

Birminghams uppflyttning innebär att ännu en svensk kommer spela i Englands högstaliga som redan kryllar av blågula spelare. Liedhammar tror själv att det beror på kvaliteten på spelarna samt förutsättningarna.

– Dels är det ju att det är helt andra förutsättningar utomlands, tyvärr. Alltså med träningsanläggning och med möjlighet med storlek av trupper och allt sånt. Det är en av den bästa ligan i världen skulle jag säga, om inte den bästa. Jag tycker att kvaliteten på alla spelare i högsta ligan i England är helt otroligt. Det är världsklasspelare i alla lag skulle jag säga. Så att det är klart att det lockar, får man möjligheten att spela i England så är det väl alltid någonting man vill som fotbollsspelare.

My Cato och Wilma Leidhammar var lagkamrater i IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån

Det är två lag klara för uppflyttning till Womens Super Leauge och förutom Birmingham är även Crystal Palace klara. Där hittar vi svensken och Wilma Leidhammars före detta lagkamrat, My Cato. Nu gör de uppflyttningsresan tillsammans, men i olika klubbar.

– Jätteroligt såklart. Vi pratade om det mycket innan att det är två platser och att då finns det möjlighet för oss båda att gå upp. Så det är jätteroligt att de också vann sista matchen och lyckades ta den platsen upp.

Nu kommer ni få möta världslag till vardags, hur kommer det bli för er?

– Jätteroligt såklart. Det är ju det man vill, möta de bästa lagen. Det kommer bli en utmaning såklart. Det är mycket vi behöver jobba på och mycket som säkert kommer förändras. Men jätteroligt att få vara med på resan upp. Jag tyckte det var väldigt speciellt när vi mötte City i FA-cupen. Så att få göra sådana matcher vecka in och vecka ut känns ju som en dröm såklart.