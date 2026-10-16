Tebas slår tillbaka mot Real Madrid: ”De vill FÖRSTÖRA”

La Ligas president Javier Tebas svarar på Real Madrids krav på hans avgång.

Han anklagar klubbens ledning för att vilja förstöra den spanska ligan.

– Det som fortfarande inte kommer är svaren, skriver Tebas.

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Bara timmar efter att Real Madrid krävt hans avgång, i ett officiellt uttalande på deras hemsida, slår Javier Tebas tillbaka på X.

Bakgrunden är att Tebas jämförde Real Madrids kommunikationsmetoder med nazistisk propaganda. Klubben svarade med ett officiellt uttalande och krävde att han lämnar sina poster i La Liga och det spanska förbundet.

”Jag har tappat räkningen på hur många gånger Real Madrids ledning under tretton år har krävt min avgång eller försökt få mig avstängd. Dagens krav är bara ett till. Det som fortfarande inte kommer är svaren”, skriver Tebas.

Han vänder också kritiken i Negreira-fallet mot Real Madrids president Florentino Pérez och påminner om att Pérez så sent som 2024 sa att ”Barça och Madrid måste hjälpa varandra”. Enligt Tebas sammanfaller Real Madrids upptrappning med att Barcelona bröt med Superligan.

”Min slutsats: de vill FÖRSTÖRA den nationella tävlingen. Allt detta har ett namn: skrämseltaktik. Att klä det i ett officiellt uttalande gör det inte till förnyelse.”

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