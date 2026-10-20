Ten Hag avslöjar Uniteds missade drömvärvningar

Erik ten Hag ville värva både Harry Kane och Declan Rice till Manchester United.

Han försökte också övertala Frenkie de Jong flera gånger.

– Jag har ingen aning om varför övergången inte blev av, säger han om Kane.

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Erik ten Hag tog över Manchester United i juni 2022, efter flera framgångsrika år i Ajax. Han var kvar på Old Trafford till oktober 2024. Under den tiden vann han två titlar, ligacupen 2023 och FA-cupen 2024, men i Premier League lyckades laget aldrig utmana i toppen.

Nu berättar holländaren för The Athletic om spelarna han ville värva men aldrig fick. Enligt honom hade mer stöd från klubbledningen kunnat förändra hans tid i klubben.

”Jag ville bara ha en spelare”

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Högst upp på önskelistan stod Harry Kane. Engelsmannen lämnade till slut Tottenham för Bayern München sommaren 2023.

– Jag sa: ”Ni vet vem jag vill ha. Jag vill bara ha en spelare.” Jag förstod att han också var ganska öppen för det. Jag har ingen aning om varför övergången inte blev av, säger Ten Hag.

Samma sommar var även Declan Rice en prioritet. Mittfältaren gick i stället från West Ham till Arsenal för 105 miljoner pund, och har sedan dess blivit en av nyckelspelarna i Mikel Artetas lag.

– West Ham ville inte släppa honom för rätt summa, men jag tyckte inte att vi gjorde allt vi kunde, säger Ten Hag.

Den långa jakten på De Jong

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Den spelare Ten Hag kämpade längst för var Frenkie de Jong. De två hade arbetat tillsammans i Ajax, där de bland annat tog sig till semifinal i Champions League 2019. Sommaren 2022 blev United-jakten på mittfältaren en av fönstrets mest omtalade rykten, men De Jong valde att stanna i Barcelona.

– Jag ordnade många möten med honom och försökte övertala honom, men det fungerade inte, säger Ten Hag.

Uttalandena kommer i samma intervju där Ten Hag också riktar hård kritik mot Cristiano Ronaldo och hans inställning under tiden i United.