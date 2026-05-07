Tidigare Blåvitt-spelare sågas: ”Dumt och osportsligt”

Anders Trondsen spelar numera för HamKam i hemlandet Norge.

Nu kritiseras den tidigare IFK Göteborg-spelaren hårt efter en glidtackling.

– Bara en slump att han inte bryter benet på en medspelare, säger Yaw Amankwah i podcasten Spiss Vinkel.

Efter uppbrottet med IFK Göteborg i vintras valde Anders Trondsen att återvända till Norge. En månad senare skrev vänsterbacken på för HamKam.

I samband med bortamatchen mot Kristiansund svarade Trondsen för en våldsam glidtackling på Július Júliússon i motståndarlaget, en satsning som renderade i ett gult kort.

Efter matchen möttes vänsterbacken av hård kritisk i TV2:s podcast Spiss Vinkel.

– Det är bara en slump att han inte bryter benet på en medspelare. För en så rutinerad och fin kille så är det dumt och osportsligt, säger den gamla mittbacken Yaw Amankwah i programmet.

Trondsen fick själv ge sin bild av situationen i en intervju efter matchen. Han tar det hela med en klackspark.

– Fin är den inte. Men jag var mest bekymrad för mitt knä men det gick ju bra, säger han till TV2.

Utalandet möttes inte av sympatier från Yaw Amankwah.

– När man utsätter spelare för potentiellt säsongsavslutande tacklingar borde man vara lite mer ödmjuk, menar han.

Anders Trondsen spelade totalt 57 matcher för IFK Göteborg.

