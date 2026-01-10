Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Törnqvists minimala chanser i Como: ”Perfekt lag”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Noel Törnqvist har landat i Como.
Men än får målvakten vänta med att få chansen i succélaget.
– Como har hittat sitt perfekta lag och lösningar på planen, säger Sky Sports-reportern Gianluca Di Marzio till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har varit klart redan sedan i somras, men i och med årsskiftet har allsvenskans bästa målvakt 2025, den 23-åriga Noel Törnqvist, fått ett nytt hemland. Succékeepern har lämnat Sölvesborg och Mjällby för Como i det nordligaste Italien.

I veckan har Törnqvist gjort sina första träningspass med succélaget Como, som skuggar toppen av Serie A och placerar sig på en sjätteplats i tabellen efter 18 spelade omgångar. Han har fått sina första möjligheter att imponera på tränaren och den tidigare storspelaren Cesc Fàbregas, men än lär det dröja innan 23-åringens ordentliga chans kommer.

Det menar i alla fall transferexperten och Sky Sports-journalisten Gianluca Di Marzio. I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar den italienska reportern om Noel Törnqvists chanser i Como som stormar mot en topplacering i Serie A.

– Jag tror inte att Törnqvist spelar mycket eftersom Fàbregas har sitt lag och de vinner nästan alla matcher, säger han.

”Han måste vara tålmodig”

Comos ordinarie målvakt är den 30-åriga fransmannen Jean Butez. Keepern, som är fostrad i den franska storklubben Lille, anslöt i somras och har tidigare gjort över 100 A-lagsmatcher för Royal Antwerp i Belgien. På sina 18 ligaframträdanden i år har Butez bara släppt in 12 (!) mål, vilket är lägst i hela Serie A, och Törnqvist står inför hård konkurrens i norra Italien.

251109 Mjällbys målvakt Noel Törnqvist jublar på scen vid ett firande arrangerat av Sölvesborg kommun den 9 november 2025 i Sölvesborg.
Törnqvist. Foto: Bildbyrån

Samtidigt verkar tränaren Fàbregas ha sett något i den svenske målvakten som han gillar.

– Han tränar mycket bra och Fàbregas gillar honom mycket, säger Di Marzio till FotbollDirekt.

Men Noel Törnqvist kommer att få vänta på sin chans i A-laget, menar Di Marzio. Como har en realistisk chans att ta en Europa-plats i år och speltiden för det svenska vinterförvärvet kommer till en början bli knaper berättar Sky Sports-journalisten.

– Inte nu, men i en nära framtid kommer han att ha möjligheten att vara med i förstalaget. Han måste vara tålmodig eftersom Como har hittat sitt perfekta lag och lösningar på planen, säger han.

Como ställs mot Bologna på hemmaplan under lördagen.

Gianluca Di Marzio från SKY under Social Football Summit 2024 på Olympiastadion den 19 november 2024 i Rom, Italien.
Di Marzio. Foto: Alamy

