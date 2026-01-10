Törnqvists minimala chanser i Como: ”Perfekt lag”

Noel Törnqvist har landat i Como.

Men än får målvakten vänta med att få chansen i succélaget.

– Como har hittat sitt perfekta lag och lösningar på planen, säger Sky Sports-reportern Gianluca Di Marzio till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har varit klart redan sedan i somras, men i och med årsskiftet har allsvenskans bästa målvakt 2025, den 23-åriga Noel Törnqvist, fått ett nytt hemland. Succékeepern har lämnat Sölvesborg och Mjällby för Como i det nordligaste Italien.

I veckan har Törnqvist gjort sina första träningspass med succélaget Como, som skuggar toppen av Serie A och placerar sig på en sjätteplats i tabellen efter 18 spelade omgångar. Han har fått sina första möjligheter att imponera på tränaren och den tidigare storspelaren Cesc Fàbregas, men än lär det dröja innan 23-åringens ordentliga chans kommer.

Det menar i alla fall transferexperten och Sky Sports-journalisten Gianluca Di Marzio. I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar den italienska reportern om Noel Törnqvists chanser i Como som stormar mot en topplacering i Serie A.

– Jag tror inte att Törnqvist spelar mycket eftersom Fàbregas har sitt lag och de vinner nästan alla matcher, säger han.

”Han måste vara tålmodig”

Comos ordinarie målvakt är den 30-åriga fransmannen Jean Butez. Keepern, som är fostrad i den franska storklubben Lille, anslöt i somras och har tidigare gjort över 100 A-lagsmatcher för Royal Antwerp i Belgien. På sina 18 ligaframträdanden i år har Butez bara släppt in 12 (!) mål, vilket är lägst i hela Serie A, och Törnqvist står inför hård konkurrens i norra Italien.

Törnqvist. Foto: Bildbyrån

Samtidigt verkar tränaren Fàbregas ha sett något i den svenske målvakten som han gillar.

– Han tränar mycket bra och Fàbregas gillar honom mycket, säger Di Marzio till FotbollDirekt.

Men Noel Törnqvist kommer att få vänta på sin chans i A-laget, menar Di Marzio. Como har en realistisk chans att ta en Europa-plats i år och speltiden för det svenska vinterförvärvet kommer till en början bli knaper berättar Sky Sports-journalisten.

– Inte nu, men i en nära framtid kommer han att ha möjligheten att vara med i förstalaget. Han måste vara tålmodig eftersom Como har hittat sitt perfekta lag och lösningar på planen, säger han.

Como ställs mot Bologna på hemmaplan under lördagen.