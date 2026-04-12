Tottenham med ny förlust – kaptenen utbytt i tårar

Tottenham ligger kvar på nedflyttningsplats.

Det blev förlust mot Sunderland samtidigt som lagkaptenen byttes ut i tårar.

En mardrömsstart för den nye tränaren Roberto De Zerbi.

Tottenham mötte Sunderland under söndagen med en förhoppning om att ta tre livsviktiga poäng i kampen för att slippa nedflyttning.

Roberto De Zerbi gjorde debut som tränare i Spurs och då fick Lucas Bergvall förtroende från start. Men trots svensken från start det blev det ingen drömstart.

Bergvall var inblandad när Tottenham fick en straffspark efter 20 minuter men den straffen blev senare bortdömd. Sedan kunde Sunderlands Nordi Mukiele få in bollen i mål.

Kort därefter krockade Christian Romero med den egna målvakten Antonín Kinsky, och tvingades utgå. Då kunde man se att lagkaptenen klev av med tårar.

– Romero är synbart upprörd när han tvingas ut. Vet han att det är en allvarlig skada? Särskilt allvarligt med tanke på att VM är på väg, sa Sky Sports-reportern Sam Blitz.

Tottenham kunde inte vända matchen och det blev en 0–1 förlust för Londonlaget.

– De har inte svarat, det har inte varit bra. En ny dålig prestation från Spurs, sa den förre Tottenham-mittfältaren Jamie O’Hara enligt Sky Sports.

Förlusten innebär att Tottenham fortsatt är på 18 i ligan, med två poäng upp West Ham på säker mark.

Startelvor:

Sunderland: Roefs – Mukiele, O’Nien, Alderete, Reinildo – Xhaka, Sadiki, Diarra – Rigg, Brobbey, Le Fee

Tottenham: Kinsky – Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Bergvall, Gallagher, Gray – Kolo Muani, Solanke, Richarlison.