Trots turbulens i Blau-Weiß – Dahlqvist kan känna sig lugn

För en vecka sedan fick tränare Mitja Mörec sparken från österrikiska Blau-Weiß Linz.

För tre dagar sedan flyttade Isak Dahlqvist dit.

Det ska dock, enligt FD:s uppgifter, inte påverka den förre ÖIS-spelarens vardag i sin nya klubb.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Efter en succéartad säsong med Örgryte IS, som slutade med allsvenskt avancemang i kvalet mot IFK Norrköping, valde Isak Dahlqvist att flytta till österrikiska FC Blau-Weiß Linz.

Med klubben, som just nu ligger sist i den österrikiska högstaligan, har han skrivit på ett avtal fram till sommaren 2028.

Resultaten under den första halvan av säsongen har inte gått Blau-Weiß väg och för en vecka sedan valde klubben att sparka huvudtränare Mitja Mörec efter sex raka förluster.

“Vi kan inte vara tillfreds med tio poäng efter 15 omgångar”, sade klubbens sportchef Christoph Schößwendter i samband med entledigandet.

Sparkningen av Mörec skedde alltså bara fyra dagar innan den 24-årige yttern från Öckerö presenterades av sin nya klubb. Trots turbulensen och den negativa resultatraden, som fylldes på ytterligare under lördagen när man förlorade med 2-0 mot RB Salzburg, ska Dahlqvist framtida vardag i klubben inte påverkas nämnvärt.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt behöver Dahlqvist inte oroa sig över framtiden då det inte bara var ex-tränaren Mörec som ville värva honom. Denna garanti ska spelaren själv ha fått höra då Blau-Weiß ledning var mycket angelägna om att den förre ÖIS-spelaren skulle bli en del av deras verksamhet.

Isak Dahlqvists kontrakt med Blau-Weiß börjar att gälla från och med januari månad. Med Örgryte IS noterades han för spel i 119 matcher där han bidrog med 18 mål och 15 assist.