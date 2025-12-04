Officiellt: Dahlqvist lämnar Öis – klar för Blau-Weiss Linz

Isak Dahlqvist lämnar Örgryte IS.

Den offensive pjäsen är klar för österrikiska Blau-Weiss Linz.

– Är evigt tacksam för de här fyra åren, säger han på Öis hemsida.

Foto: BIldbyrån

Isak Dahlqvist var med och säkrade allsvenskt kontrakt för Örgryte IS. Nu står det klart att inte följer med Göteborgsklubben upp till finrummet.

I stället är han klar för österrikiska Blau-Weiss Linz. FotbollDirekt kunde tidigare rapportera att Dahlqvist befann sig på plats i Österrike och nu har han presenterats. Kontraktet med den nya klubben sträcker sig till 2028.

– Jag känner så otroligt mycket för den här föreningen och alla som är en del av ÖIS. Är evigt tacksam för de här fyra åren och för det fantastiska avslutet på den här säsongen. ÖIS kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta, säger han på Örgrytes hemsida.

– Vi kunde slutföra Isaks övergång för ett tag sedan, och efter att han säkrade uppflyttning till förstadivisionen med sin tidigare klubb förra veckan är jag väldigt glad att han kommer att ansluta till oss i januari, säger Christoph Schößwendter, sportchef för FC Blau-Weiss Linz.

Totalt blev det 18 mål och 22 assist på 106 matcher i superettan för Dahlqvist.