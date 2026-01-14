Det är dags för semifinaler i Carabao Cup.

I kväll, onsdag, tar Chelsea emot Arsenal.

Här är allt du behöver veta inför derbymatchen.

Foto: Alamy

Onsdagskvällen bjuder på den första av två semifinaler i den engelska ligacupen eller Carabao Cup (EFL Cup) när Chelsea tar emot lokalrivalen Arsenal i ett derby på Stamford Bridge i London.

En seger i kvällens match skulle ge en god möjlighet att ta sig till finalen i slutet av mars 2026. Returen i semifinalen spelas den 3 februari.

Chelsea – Arsenal: När och var?

Arena: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London Datum: 14 januari 2026

14 januari 2026 Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: Viaplay

Stormatchen spelas på Chelseas hemmaarena Stamford Bridge i London den 14 januari 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid och 20:00 lokal tid.

Foto: Alamy

Var kan jag streama Chelsea – Arsenal?

I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, och även matcherna i Carabao Cup. För att se semifinalen mellan Chelsea och Arsenal räcker det med paketet Viaplay Medium, men om du vill ha tillgång till Premier League behöver du Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.

Sändningen startar klockan 20:55 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Bojan Djordjic.

Plattform: Viaplay

Viaplay Sändningstid: 20:55 (svensk tid)

Chelsea – Arsenal: Vad kan man förvänta sig?

Chelsea kommer från en 5–1-seger mot Charlton Athletic i FA-cupen, men innan dess hade ”The Blues” inte vunnit på fem raka matcher. Senast Chelsea vann en Premier League-match var mot Everton den 13 december.

Chelsea tog sig till semifinalen mot Arsenal genom en seger mot Cardiff City i kvartsfinalen.

Foto: Alamy

Arsenal går in i semifinalen och derbyt mot Chelsea med storform och har inte förlorat på nio raka matcher i alla turneringar. ”The Gunners” stormar mot Premier League-titeln och toppar tabellen med sex poäng ned till Manchester City efter 21 spelade omgångar. Arsenal slog ut Crystal Palace på straffar i kvartsfinalen i Carabao Cup.

Senast Chelsea och Arsenal ställdes mot varandra var i Premier League den 31 november. Då slutade matchen 1–1.

Inbördes möten

30 november 2025: Chelsea – Arsenal, 1–1

16 mars 2025: Arsenal – Chelsea, 1–0

10 november 2024: Chelsea – Arsenal, 1–1

23 april 2024: Arsenal – Chelsea, 5–0

21 oktober 2023: Chelsea – Arsenal, 2–2

Chelsea: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Chelsea och nya tränaren Liam Rosenior får klara sig utan Levi Colwill och Romeo Lavia som är skadade. Malo Gusto, Reece James och Cole Palmer missade matchen senast och är osäkra till spel mot Arsenal.

Skador och avstängningar Chelsea Spelare Lämna tillbaka Levi Colwill Korsbandsskada Slutet av april Romeo Lavia Lårskada Tveksam Malo Gusto Fysiskt obehag Tveksam Cole Palmer Ljumskskada Tveksam Reece James Lårskada Tveksam Raheem Sterling Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång) After 0 matches Carney Chukwuemeka Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång) After 0 matches Mykhaylo Mudryk Disciplinära anledningar (Från FA – Football Association) After 0 matches

Chelsea förväntad startelva: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Neto – Delap.

Arsenal: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Arsenal-tränaren Mikel Arteta har Riccardo Calafiori, Max Dowman och Cristhian Mosquera på skadelistan, samtidigt som Piero Hincapié fick bryta stormatchen mot Liverpool för en vecka sedan och väntas missa semifinalen mot Chelsea med en lårskada.

Samtidigt är Kai Havertz tillbaka efter en lång skadefrånvaro och ökar konkurrensen på Viktor Gyökeres och Gabriel Jesus, som också nyligen tagit sig tillbaka från skada.

Skador och avstängningar Arsenal Spelare Lämna tillbaka Cristhian Mosquera Vristskada Mitten av februari Max Dowman Vristskada Mitten av februari Riccardo Calafiori Muskelskada Slutet av januari Piero Hincapié Knäsena Slutet av januari Leandro Trossard Lårskada Tveksam William Saliba Slag Tveksam