TV-guide: Så ser du Chelsea – Arsenal i kväll
Det är dags för semifinaler i Carabao Cup.
I kväll, onsdag, tar Chelsea emot Arsenal.
Här är allt du behöver veta inför derbymatchen.
Onsdagskvällen bjuder på den första av två semifinaler i den engelska ligacupen eller Carabao Cup (EFL Cup) när Chelsea tar emot lokalrivalen Arsenal i ett derby på Stamford Bridge i London.
En seger i kvällens match skulle ge en god möjlighet att ta sig till finalen i slutet av mars 2026. Returen i semifinalen spelas den 3 februari.
Chelsea – Arsenal: När och var?
- Arena: Stamford Bridge, London
- Datum: 14 januari 2026
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: Viaplay
Stormatchen spelas på Chelseas hemmaarena Stamford Bridge i London den 14 januari 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid och 20:00 lokal tid.
Var kan jag streama Chelsea – Arsenal?
I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, och även matcherna i Carabao Cup. För att se semifinalen mellan Chelsea och Arsenal räcker det med paketet Viaplay Medium, men om du vill ha tillgång till Premier League behöver du Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.
Sändningen startar klockan 20:55 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Bojan Djordjic.
- Plattform: Viaplay
- Sändningstid: 20:55 (svensk tid)
Chelsea – Arsenal: Vad kan man förvänta sig?
Chelsea kommer från en 5–1-seger mot Charlton Athletic i FA-cupen, men innan dess hade ”The Blues” inte vunnit på fem raka matcher. Senast Chelsea vann en Premier League-match var mot Everton den 13 december.
Chelsea tog sig till semifinalen mot Arsenal genom en seger mot Cardiff City i kvartsfinalen.
Arsenal går in i semifinalen och derbyt mot Chelsea med storform och har inte förlorat på nio raka matcher i alla turneringar. ”The Gunners” stormar mot Premier League-titeln och toppar tabellen med sex poäng ned till Manchester City efter 21 spelade omgångar. Arsenal slog ut Crystal Palace på straffar i kvartsfinalen i Carabao Cup.
Senast Chelsea och Arsenal ställdes mot varandra var i Premier League den 31 november. Då slutade matchen 1–1.
Inbördes möten
- 30 november 2025: Chelsea – Arsenal, 1–1
- 16 mars 2025: Arsenal – Chelsea, 1–0
- 10 november 2024: Chelsea – Arsenal, 1–1
- 23 april 2024: Arsenal – Chelsea, 5–0
- 21 oktober 2023: Chelsea – Arsenal, 2–2
Chelsea: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Chelsea och nya tränaren Liam Rosenior får klara sig utan Levi Colwill och Romeo Lavia som är skadade. Malo Gusto, Reece James och Cole Palmer missade matchen senast och är osäkra till spel mot Arsenal.
Levi Colwill
Korsbandsskada
Slutet av april
Romeo Lavia
Lårskada
Tveksam
Malo Gusto
Fysiskt obehag
Tveksam
Cole Palmer
Ljumskskada
Tveksam
Reece James
Lårskada
Tveksam
Raheem Sterling
Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång)
After 0 matches
Carney Chukwuemeka
Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång)
After 0 matches
Mykhaylo Mudryk
Disciplinära anledningar (Från FA – Football Association)
After 0 matches
- Chelsea förväntad startelva: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Neto – Delap.
Arsenal: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Arsenal-tränaren Mikel Arteta har Riccardo Calafiori, Max Dowman och Cristhian Mosquera på skadelistan, samtidigt som Piero Hincapié fick bryta stormatchen mot Liverpool för en vecka sedan och väntas missa semifinalen mot Chelsea med en lårskada.
Samtidigt är Kai Havertz tillbaka efter en lång skadefrånvaro och ökar konkurrensen på Viktor Gyökeres och Gabriel Jesus, som också nyligen tagit sig tillbaka från skada.
Cristhian Mosquera
Vristskada
Mitten av februari
Max Dowman
Vristskada
Mitten av februari
Riccardo Calafiori
Muskelskada
Slutet av januari
Piero Hincapié
Knäsena
Slutet av januari
Leandro Trossard
Lårskada
Tveksam
William Saliba
Slag
Tveksam
- Arsenal förväntad startelva: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Odegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Havertz, Trossard.
