Chelsea vidare i FA-cupen efter storseger mot Charlton

Chelsea fick en bekväm resa i FA-cupens tredje runda.

Londonlaget besegrade Charlton med 5–1 och nye tränaren Liam Rosenior fick en drömstart.



Chelsea hade full kontroll när laget gästade Charlton på The Valley i FA-cupens tredje omgång. Gästerna tog ledningen strax före paus genom Jorrel Hato och ökade sedan tempot rejält i den andra halvleken.

Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto och Enzo Fernández stod för varsitt mål efter vilan när Chelsea drog ifrån till en klar 5–1-seger. Resultatet innebar en perfekt start för nye huvudtränaren Liam Rosenior, som nyligen anslutit från franska Strasbourg.

Chelsea, som för närvarande ligger åtta i Premier League, ställs nu mot Arsenal hemma på onsdag i det första semifinalmötet i ligacupen.