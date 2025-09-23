TV: Yasin Ayari gör mål – för andra matchen i rad

Han nätade mot Lucas Bergvalls Tottenham i helgen.

Nu har Yasin Ayari slagit till igen.

Detta i Brightons ligacupmatch mot Barnsley FC.

Foto: Bildbyrån

I lördags gjorde Yasin Ayari sitt första Premier League-mål för säsongen när han dundrade in 2-0 för Brighton mot Tottenham Hotspur, i en match som slutade 2-2.

Idag, tisdag, ställdes hans lag mot Barnsley borta i ligacupen.

Då skulle ”The Seagulls” stå för en rejäl överkörning av League One-laget.

Yttern Diego Gómez stod för hela fyra (!) mål, där tre av dessa kom i den första halvleken och 17-årige Harry Howell skulle komma in och göra 5-0 i den 87:e minuten.

I den andra halvleken hade också Ayari kommit in, och även han skulle få kröna sitt inhopp med ett mål. Detta då han tog emot bollen strax utanför straffområdet, tempoväxlade förbi ett par spelare och dundrade upp bollen i det första krysset.

Det var svenskens andra mål på lika många matcher. Brighton vann med 6-0 och är vidare i ligacupen.