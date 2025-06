Två mål på fem minuter i Nations League-finalen

Finalen mellan Portugal och Spanien fick en minst sagt intensiv inledning.

Detta efter att Martin Zubimendi tagit ledningen för Spanien i den 21 minuten.

Fem minuter senare slog Nuno Mendes till med ett kanonskott och kvitterade matchen.

På Allianz Arena var stämningen laddad inför avsparken mellan två stornationer i den europeiska fotbollen.



Inledningen av finalen var något upphackad och lagen turades i stort om att ge bort bollen till varandra.



Med fem minuter på klockan skapade Portugal sin första stora chans. Detta efter att ett inlägg bröstats ner av Bruno Fernandes som satte upp João Neves i ett kanon-läge. Skottet var allt annat än bra och gick utanför mål.



När omkring 15 minuter var spelade hade Spanien tagit över matchen och skapat en rad farliga chanser. Två av dessa kom till via Pedri och Nico Williams, som båda avslutade tätt utanför mål.



Med 19 minuter på klockan delade domaren ut matchens första varning, då Inacio gått in för tufft i en duell med Oyarzabal. Kort därefter skulle matchens första mål falla. Detta efter att Martin Zubimendi, efter en del trassel i straffområdet, kunde raka in bollen i öppet mål.



26 minuter in i matchen fick Nuno Mendes bollen strax utanför straffområdet, tog ett par rappa steg med bollen, och drog till med en kanonträff invid den bortre stolpen. 1-1.



Det var ytterbackens första landslagsmål för Portugal.





Matchen pågår, följ den här!

***



Startelvor:



Portugal: Costa; Mendes, Inacio, Dias, Neves – Vitinha, Silva – Conceicao, Fernandes, Neto – Ronaldo.



Spanien: Simon; Cucurella, Huijsen, Le Normand, Mingueza – Ruiz, Zubimendi, Pedri – Williams, Oyarzabal, Yamal.