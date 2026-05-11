Uppges vara på väg bort – kan öppen upp för Emil Holm
João Mario kommer återvända till Juventus efter utlåningen till Bologna.
Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira kommer portugisen inte stanna i Juve.
Det kan öppna upp för att Emil Holm stannar i klubben.
I vintras gjorde Bologna och Juventus en bytesaffär, där João Mario lånade ut från Juventus till Bologna och Emil Holm gick i motsatt riktning.
För Holms del har tiden i Turin varit upp och ner. Svensken har brottats med skadekänningar och det har endast blivit två matcher från start sedan han anslöt i februari.
Det har kommit olika uppgifter gällande hur Juventus ställer sig till en permanent övergång. De senaste rapporterna gör gällande att Turin-klubben ställer ser positivt till en permanent flytt för svensken.
Nu kommer ytterligare uppgifter som stärker det ryktet. Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira ingår João Mario, som återvänder till Juventus i sommar, inte i tränare Luciano Spalettis planer framöver.
Därmed talar mycket, enligt Schira, för att portugisen lämnar klubben under transferfönstret i sommar. Det kan innebära att Emil Holm är allt närmre att skriva ett permanent avtal med ”Den gamla damen”.
