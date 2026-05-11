Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppges vara på väg bort – kan öppen upp för Emil Holm

Author image
Jakob Bergelv
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

João Mario kommer återvända till Juventus efter utlåningen till Bologna.
Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira kommer portugisen inte stanna i Juve.
Det kan öppna upp för att Emil Holm stannar i klubben.

Foto: Alamy

I vintras gjorde Bologna och Juventus en bytesaffär, där João Mario lånade ut från Juventus till Bologna och Emil Holm gick i motsatt riktning.

För Holms del har tiden i Turin varit upp och ner. Svensken har brottats med skadekänningar och det har endast blivit två matcher från start sedan han anslöt i februari.

Det har kommit olika uppgifter gällande hur Juventus ställer sig till en permanent övergång. De senaste rapporterna gör gällande att Turin-klubben ställer ser positivt till en permanent flytt för svensken.

Nu kommer ytterligare uppgifter som stärker det ryktet. Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira ingår João Mario, som återvänder till Juventus i sommar, inte i tränare Luciano Spalettis planer framöver.

Därmed talar mycket, enligt Schira, för att portugisen lämnar klubben under transferfönstret i sommar. Det kan innebära att Emil Holm är allt närmre att skriva ett permanent avtal med ”Den gamla damen”.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt