Uppgifter: Alonso ser ut att ta över Chelsea

Chelsea letar efter en ny huvudtränare.

Enligt Talksport-journalisten Ben Jacobs har Xabi Alonso blivit favorit att ta över.

Foto: Bildbyrån

I slutet på april kom beskedet att Chelsea-tränaren Liam Rosenior sparkades från sin roll. Sedan dess har det varit en hel del spekulationer vem som ska ta över. Bland annat har Andoni Iraola och Felipe Luis nämnds som troliga kandidater. Det har även rapporterats om Alonso.

Nu kommer nya uppgifter från Talksport-journalisten Ben Jacobs att Alonso är favoriten att ta över London-klubben och uppgifterna säger även att de vill ha en ny tränare klar innan VM.

Enligt uppgifterna har även Oliver Glasner skrivits in på listan över tänkbara kandidater.

Chelsea slutade nia i år.