Officiellt: Chelsea sparkar Liam Rosenior

Chelsea har tagit ett beslut.

Huvudtränaren Liam Rosenior får sparken.

Liam Rosenior tog över som tränare i Chelsea efter Enzo Maresca i början av året. På senare tid har har Chelsea haft svårt att få resultaten med sig och det har rapporterats om ett missnöje kring Rosenior.

Under onsdagen meddelar klubben att 41-åringen får sparken – efter 107 dagar på posten.

”Detta har inte varit ett beslut klubben tagit lättvindigt, men de senaste resultaten och prestationerna har inte uppfyllt de nödvändiga kraven och det finns fortfarande mycket kvar att spela för den här säsongen. Alla på Chelsea FC önskar Liam all framgång i framtiden”, skriver Chelsea på sin hemsida.

Rosenior var tidigare tränare i franska Strasbourg.