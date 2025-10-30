Uppgifter: Barcelona uppges vilja ha Osimhen

Barcelona har intresse för Galatasarays Victor Osimhen.

En värvning som kan vara svår att genomföra, rapporterar Mundo Deportivo.

Barcelona letar offensiva förstärkningar inför januari. Enligt Mundo Deportivo har klubben riktat blickarna mot Galatasarays nigerianske stjärnanfallare Victor Osimhen, 26.

Samtidigt uppges affären vara svår att genomföra, då Osimhen värvades från Napoli till Galatasaray i somras för drygt 800 miljoner kronor och sitter på kontrakt till 2029.

Osimhen har imponerat stort sedan flytten och står noterad för 43 mål och åtta assist på 50 matcher i den turkiska klubben.

Tidigare har även Levantes kamerunske forward Karl Etta Eyong, 22, nämnts som ett tänkbart alternativ för den katalanska storklubben.